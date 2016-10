Branche | Ausgabe 10/2016

Referenz: Zahnarztpraxis Doktor Koch und Doktor Goth in Dettingen

Keimen keine Chance geben

Im Gesundheitswesen müssen die Arbeitsstoffe speziellen Anforderungen genügen, das gilt auch für elastische Bodenbeläge. Mit einer transparenten Versiegelung von Bona gelingt zusätzlich ein dauerhafter Oberflächenschutz.

In der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis von Doktor Thomas Koch und Doktor Matthias Goth in Dettingen steht vor allem die Zahngesundheit im Mittelpunkt der Behandlungsphilosophie. Die damit einhergehende Lebensqualität soll sich auch im Ambiente der Praxis wiederfinden. Dabei spielt der Bodenbelag eine entscheidende Rolle, der im Anschluss mit einer Versiegelung von Bona behandelt wurde und dadurch einen dauerhaften Oberflächenschutz gewährleistet.

In Bereichen, in denen medizinisch behandelt wird, müssen zusätzliche Anforderungen an die Hygiene beachtet werden. Die Babschanik GmbH aus Ebersbach an der Fils stellte schnell fest, dass der gesamte alte Bodenbelag in der Praxis ausgetauscht werden musste. Bei der Neuverlegung fiel die Wahl auf einen Designbelag, der anschließend mit „Bona ES200 HD“ versiegelt wurde. Damit genügt der neue Belag den „Technischen Regeln für biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen“ (TRBA). Nachdem der alte Belag entfernt wurde, wählten die Belagexperten von Babschanik als Grundierung der Fläche das Produkt „Bona D510“.

Vorschriften beachten

Im Anschluss kam die kunstharzvergütete Glätt- und Nivelliermasse „H600“ zum Einsatz. Diese ist emissionsarm (EC 1 R), selbstverlaufend und bereits nach nur drei Stunden begehbar. Die Fläche verklebten die Experten mit „Bona D750“, einem faserarmierten De­signbelag-Klebstoff mit schnellem Anzug und geringem Verbrauch.