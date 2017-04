11.04.2017

Kährs: Langfristige Studie über Wirkung von Holz abgeschlossen

Das europaweite Forschungsprojekt „Wood2New“ wurde Ende Februar abgeschlossen und die Resultate vorgestellt. Unter anderem war Kährs Partner der umfassenden Studie, die von der Aalto Universität in Finnland koordiniert wurde.

Holz gibt Wärme ab wenn es kalt ist, und kühlt ab wenn es warm ist. So können Fußböden, Decken und Wände aus dem Werkstoff Holz merklich zur Energieeinsparung beitragen. Das ist eine der Schlussfolgerungen des umfassenden und europaweiten Forschungprojekts „Wood2New“. Bei diesem Projekt kooperierte unter anderem die Kährs-Gruppe mit renommierten Wissenschaftlern, um den verstärkten Einsatz von Holz bei der Inneneinrichtung zu fördern. "Wir hatten Glück, dass wir so engagierte Partner wie Kährs in Europa gewinnen konnten", sagt Yrsa Cronhjort von der Aalto Universität in Finnland, die als Projektkoordinatorin von Wood2New tätig ist.

Wie wirkt sich Holz auf die Gesundheit aus?

Durch die Ermittlung von Chancen und Grenzen für die Verwendung von Holzelementen und die Untersuchung, ob und wie Holz die menschliche Gesundheit beeinträchtigen kann, möchte man einen Beitrag zur Schaffung wettbewerbsfähiger und nachhaltiger Holzprodukte und -systeme leisten. Das Projekt ist Teil des internationalen Programms „WoodWisdom-Net+ Research“, das zum Ziel hatte, die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der europäischen Holzindustrie durch eine langfristige Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren zu stärken.