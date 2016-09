Technik | Ausgabe 09/2016

Verlegung auf Treppen: Was man wissen muss, wo man nachschauen kann, was man vermeiden sollte

Jede Treppe ist speziell

Bild: Pitt

Das Verlegen von Bodenbelägen auf Treppen stellt eine große Herausforderung dar. Wie man ihr mit Geschick und richtiger Herangehensweise erfolgreich begegnen kann, schilderte Norbert Böhm in einem Vortrag anlässlich der TKB-Tagung in Köln. - von Walter Pitt

"Die Verlegung von Bodenbelägen auf Treppen stellt den Handwerker vor ganz besondere Herausforderungen", sagt Norbert Böhm, Leiter der Anwendungstechnik bei der Uzin Utz AG. Die Unterschiede zum Arbeiten in der Fläche sind erheblich. Nicht nur, dass Treppen eigenen normativen Bestimmungen unterliegen, es kommen auch ganz spezifische Unterkonstruktionen beziehungsweise Materialien mit speziellen Anwendungsbedingungen und Verarbeitungsmerkmalen zum Einsatz. Auch benötigt man für die Verlegung von Bodenbelägen auf Treppen spezielle Werkzeuge.

Die DIN 18065 legt unter dem Punkt "Gebäudetreppen" die Hauptmaße und Toleranzen von Stufen, die Tiefe des Auftritts und die Höhe der Treppensteigung fest, ebenso erfährt der Verleger hier, wie er die Maße überprüfen kann. Das Thema Treppen findet sich auch in der für die Fußbodenverlegung gültigen DIN 18365 "Bodenbelagarbeiten": Abschnitt "0.2.15" behandelt die Art der Treppen sowie die Ausbildung der zu belegenden Stufen. "3.4.4" bezieht sich auf die Verlegerichtung des Bodenbelages, "3.6.2" schreibt vor, Treppenstoßkanten und andere Stoßkanten durch Kleben zu befestigen, "4.2.5" regelt den Einbau von Stoßkanten und seitlichen Stufenprofilen und last, but not least gibt Punkt "5.1.1" über die Ermittlung der Leistung auf Flächen von Stufen und Schwellen Auskunft.