Technik | Ausgabe 10/2016

Risiko Wandfeuchte: Warum der Bodenleger hier prüfen muss

Ist die Wand belegreif?

Bild: Steinhäuser

Der Parkett- und Bodenleger darf die Gefahren, die von einer nicht durchgetrockneten Wand ausgehen, nicht ignorieren. Deshalb muss nicht nur die Belegreife des Bodens, sondern auch die der Wände dokumentiert werden. - von Wolfram Steinhäuser

Aus bautechnischer Sicht ist die Problematik von Wandfeuchte für die Parkett- und Bodenleger ein nicht zu unterschätzender Faktor. Bekanntlich werden Estriche erst nach der ­Ausführung der Putzarbeiten eingebaut. „Normale“ mineralische Estriche brauchen bis zum Erreichen der Belegreife circa vier bis fünf Wochen. Während dieser Trocknungszeit sind die ein bis zwei Zentimeter dicken Innenputze ebenfalls in der Regel auf ihre Belegreife heruntergetrocknet. Aus Zeitgründen werden immer häufiger Schnellestriche eingebaut, die teilweise bereits ein bis zwei Tage nach dem Einbau mit Oberbelägen belegt werden können. Kritisch kann es dann werden, wenn die ­Schnellestriche sofort nach der Belegreife des Schnellestrichs mit Oberbelägen belegt und anschließend die Sockelleisten ebenso schnell auf die frischen mineralischen Wandputze angebracht werden.

Schriftliche Dokumentation

Die Fußbodenabdichtung und die waagerechte Abdichtung der Innen- und Außenwände müssen so ausgeführt sein, dass ein Feuchtigkeitsdurchtritt ausgeschlossen ist. Sind diese Abdichtungen defekt oder nicht vorhanden, kann Feuchtigkeit in den Innen- und Außenwänden aufsteigen und die bekannten Schäden an den Sockelleisten verursachen. Auch und gerade deshalb müssen die Wände im Neu- wie im Altbau auf ihre Belegreife geprüft werden. Aus rechtlicher Sicht ist es für den Verarbeiter zwingend immer dann notwendig, schriftlich Bedenken anzumelden, wenn Zweifel an der für das Anbringen der Sockelleisten erforderlichen Belegreife der Wanduntergründe bestehen. Aus bautechnischer Sicht wären verbindliche Aussagen zur Belegreife der Wanduntergründe wünschenswert, wie zum Beispiel zur Belegreife von mineralischen Estrichen in der technischen Informa­tion des BEB „CM-Messung“, Stand 01/2007, bzw. dem TKB-Merkblatt 16 „Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung“, Stand März 2016. Feuchtemessungen an Wänden müssen immer schriftlich dokumentiert sein, beispielsweise in Form eines Messprotokolls, ähnlich wie bei Feuchtemessungen an mineralischen Estrichen.