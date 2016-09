Homepage | 12.09.2016

IHD: Petra Behnsen neue Leiterin Ressort Oberfläche

Seit 1. September verantwortet Petra Behnsen die Leitung des Ressorts Oberfläche des Instituts für Holztechnologie Dresden (IHD).

Bild: IHD

Petra Behnsen studierte Biotechnologie an der TH Köthen und arbeitete nach Stationen als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TH und der TU Cottbus sowie als Geschäftsführerin der Forschungsvereinigung für Verfahrens‐ und Verpackungstechnik e.V. lange Jahre als Wissenschaftlerin im Bereich Messtechnik und als Abteilungsleiterin für Oberflächenfunktionalisierung an der Papiertechnischen Stiftung (PTS) in Heidenau.

Mit der Übernahme der Leitung des Ressorts Oberfläche wird Petra Behnsen, deren fachliche Schwerpunkte vor allem in den Bereichen Beschichtungs‐ und Vernetzungstechnologien sowie Prüfverfahren von Oberflächen liegen, unter anderem die Elektronenstrahlvernetzung und andere Funktionalisierungen von verschiedenen Materialien beziehungsweise Oberflächen am Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) etablieren. Durch ihre langjährigen Erfahrungen in der Papierindustrie und ihre bisherigen Betätigungsfelder ergeben sich laut Angaben des IHD unter ihrer Leitung für das Ressort Oberfläche weitere interessante Arbeitsgebiete sowohl für die Holz‐ und Holzwerkstoffindustrie als auch angrenzende Branchen.