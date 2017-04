31.03.2017

bwd im Gespräch mit Oliver Kluge, Geschäftsführer Amtico I want my LVT

Am Anfang war Amtico und Designbeläge waren Exoten, die vor allem im Ladenbau zum Einsatz kamen. Heute tummeln sich in Deutschland knapp 100 Anbieter am Markt und ­neben dem Architekten steht längst Otto Normalverbraucher auf LVT.