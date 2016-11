Homepage | 07.11.2016

Holzland: ZR-Umsatz fünf Prozent über Vorjahr

Mit einer Steigerung um 5,02 Prozent des ZR-Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr sieht die Geschäftsführung optimistisch ins letzte Quartal. Der Ist-Umsatz übertrifft die geplante Umsatzsteigerung um 1,38 Prozent. Bei der Sortimentsentwicklung hält die Warengruppe Baustoffe die Spitzenposition und trägt damit entscheidend zur positiven Umsatzentwicklung bei. Der Umsatz stieg hier um 13,97 Prozent. Erfreulich stark zeigt sich bei Holzland auch der Bereich Bauelemente mit einem Umsatzplus 9,7 Prozent zum Vorjahr.

Günstig fällt die Umsatzentwicklung zum Herbstbeginn bei Holzland aus: "Mit den bis Ende September erzielten Umsatzzahlen gehen wir sicher und stabil ins letzte Quartal 2016", sagt Andreas Ridder, Geschäftsführer von Holzland. "Die Geschäfte unserer Partner im begonnenen vierten Quartal laufen gut – erstklassige Beratungs- und Vertriebskompetenz, die viele Fachhändler durch unsere Schulungen und Weiterbildungen ausbauen, zahlt sich hier genauso aus, wie Investitionen in gezielte Werbung und strategisches Marketing. Aber natürlich spielt auch der große Bedarf nach neuen Wohnungen und die gute Entwicklung des Renovierungsbereichs den Holzfachhändlern in die Hände", so Ridder weiter. "Wenn in den nächsten Jahren jährlich rund 300.00 bis 400.000 Wohneinheiten errichtet werden müssen, um die steigende Nachfrage abzudecken, können wir auch weiterhin mit einem vernünftigen Umsatzwachstum rechnen." Unverzichtbar sei - neben der reinen Ware - die passende Dienstleistung wie zum Beispiel Montage und Einbau, um dem wachsenden Trend von "Do it yourself" zu "Do it for me" gerecht werden zu können.

Warengruppe Baustoffe hält Spitzensposition

Bei der Sortimentsentwicklung hält die Warengruppe Baustoffe die Spitzenposition und trägt damit entscheidend zur positiven Umsatzentwicklung bei. Der Umsatz stieg hier um 13,97 Prozent. Erfreulich stark zeigt sich bei Holzland auch der Bereich Bauelemente mit einem Umsatzplus 9,70 Prozent zum Vorjahr. Ein Umsatzplus von 7,45 Prozent verzeichnet die Warengruppe Zubehör / SB - DIY, die von den hinteren Plätzen wieder ins gute Mittelfeld rückt. Der umsatzstarke und großhandelsgeprägte Sortimentsbereich Massivholz profitiert von der sehr guten Konjunktur Holzbau und wächst um 7,13 Prozent. Die Massensortimente Holzwerkstoffe liegen über drei Prozent; rückläufige Preise könnten hier für das Restjahr jedoch zu einem abfallenden Ergebnis führen.

Das verregnete Frühjahr und der schwache Geschäftsverlauf im Sommer tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Warengruppe Holz im Garten unter dem Vorjahr bewegt (minus sechs Prozent). Trotz eines starken Zuwachses in den Sortimenten pflegeleichte Terrassen- und Zaunprodukte gestaltete sich die Saison für die gesamte Gartenbranche als wenig erfreulich.

Ein Blick auf die regionale Entwicklung zeigt, dass sich die Händler in den Ballungsgebieten als besonders stark erweisen. Die massive Nachfrage nach Wohnraum, so auch sozialem Wohnraum, hat in den bevölkerungsstarken Gebieten der Bundesrepublik die Konjunktur positiv beflügelt. "Vollsortimenter vom Boden bis zum Dachausbau haben besonders profitieren können", sagt Wolf Hasenclever, Leitung des Category Managements bei Holzland. Ein besonders starkes Wachstum ist in den südlichen Bundesländern, aber auch bei den Holzland-Anschlusspartnern im Ausland zu verzeichnen. Neben Belgien erfährt laut Holzland die Schweiz eine gute Entwicklung.