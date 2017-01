20.12.2016

Fachmesse "Handwerk 2017" Holz, Werkzeug, Farbe und Handel

Die neue Fachmesse "Handwerk" feiert vom 15. bis 18. März 2017 Premiere in Wels. Das Messekonzept richtet sich an qualifizierte Profis aus allen Gewerken und an den Fachhandel.

Die neue Fachmesse in Wels. - Bild: Messe Wels

Die Inszenierung einer neuen Fachmesse für das österreichische Handwerk sowie das gewerkeübergreifende Konzept begeistern Aussteller und Fachbesucher gleichermaßen. Für die Premiere haben sich bereits 80 Firmen angemeldet. Mit weiteren Ausstellern befindet sich das Messeteam gerade in der formalen Abstimmung. Top-Firmen, wie Adler-Werk Lackfabrik, Alpen-Maykestag, Blum, Dana, Dorn Lift, Dustcontrol, Elmag, Felder, Gedore, Grass, J.u.A. Frischeis, Kellner & Kunz, Keplinger, Kündig, Makita, Metabo, Milwaukee, Pferd, Rial, RSO Group, SOLA, Weyland u.v.m. zeigen in Wels ihre Produktneuheiten. Die enge Zusammenarbeit mit Innungen, Gremien, Verbänden und Clustern ist ein zentraler Bestandteil der „Handwerk 2017“. Auch hier wurden bereits umfangreiche Kooperationen, unter anderem mit 3E und Nordwest, fixiert. Sie sorgen dafür, dass der Fachhandel perfekt abgedeckt wird. Zahlreiche Side-Events beweisen, dass die „Handwerk“ mehr als nur eine reine Fachmesse ist. Vielmehr versteht sie sich als Fachmesse mit Eventcharakter und als Innovationsplattform.