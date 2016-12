Homepage | 16.12.2016

Hamberger: Dr. Peter M. Hamberger feiert 50. Geburtstag

Seinen 50. Geburtstag feiert Geschäftsführer Dr. Peter M. Hamberger am 16. Dezember 2016. Das Jahr ist zudem der 150. Jahrestag der Gründung der Hamberger Industriewerke GmbH.

Bild: Hamberger Industriewerke GmbH

Seinen 50. Geburtstag feiert Dr. Peter M. Hamberger am 16.12.2016. Neben dem 150. Jahrestag der Gründung der Hamberger Industriewerke GmbH, dem 80. Geburtstag von Peter Hamberger im Juni 2016 ist dies nun der dritte "runde" Geburtstag bei Hamberger im Jubiläumsjahr 2016.

Nach Abitur und Bundeswehrzeit beendete Dr. Peter M. Hamberger 1992 sein Studium an der Universität Passau als Dipl.-Kaufmann. Während seines Studiums verbrachte er im Rahmen eines ERASMUS-Stipendiums ein Auslandsstudiensemester an der Université des Sciences Sociales in Toulouse, Frankreich. Seine Promotion zum Dr. nat. techn. absolvierte er von 1993 – 1995 an der Universität für Bodenkultur in Wien.

Seine ersten Berufserfahrungen sammelte Dr. Peter M. Hamberger als Consultant für betriebswirtschaftliche Beratungen im SAP Umfeld bei einer Unternehmensberatung in Ismaning. Im Mai 1996 startete er als Area Sales Manager für Spanien und Frankreich im Unternehmensbereich Flooring seine Berufslaufbahn bei den Hamberger Industriewerken GmbH. 1997 übernahm er die Vertriebsleitung für die Exportmärkte und wurde zum Prokuristen ernannt. Die Berufung zum Geschäftsführer der Hamberger Industriewerke GmbH sowie weiterer Gesellschaften der Unternehmensgruppe erfolgte im April 2002.

Als Vorstand im Verband der Deutschen Parkettindustrie (VDP) sowie als Mitglied des Vorstandes des Europäischen Parkettverbandes (FEP) engagiert sich Herr Dr. Peter M. Hamberger zudem für die Belange der deutschen und europäischen Parkettindustrie.§