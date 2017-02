22.02.2017

Hain: Nordamerikageschäft erweitert

Hain Parkett aus Rott am Inn verstärkt sein Engagement auf dem nordamerikanischen Markt mit der Präsentation seiner Produktpalette in einer der größten Parkettaustellungen der USA und Kanadas.

Hain Parkett präsentiert seine Produktpalette nun in einer der größten Parkettaustellungen der USA und Kanadas. - © Hain

Das Familienunternehmen Burritt Brothers Carpet and Floors, ein der nordamerikanischen Marktführer für Bodenbeläge, so Hain, eröffnete zu seinem 110-jährigem Firmenjubiläum einen neuen Showroom mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 2.300 Quadratmetern in Vancouver und präsentiert dort jetzt auch die Hain Naturböden. Während Hain weiterhin seine Produktionsleistung erbringt, kümmert sich Buritt Brothers um Beratung, Verkauf und auch um die fachgerechte Verlegung.