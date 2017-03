07.03.2017

Forbo Group: Umsatzwachstum von 3,4 Prozent bei Flooring Systems

Das Schweizer Unternehmen Forbo erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. An dieser Entwicklung beteiligt ist der Geschäftsbereich Flooring Systems mit einer Steigerung von 3,4 Prozent und einem Nettoumsatz von CHF 818 Millionen.

Flooring Systems der Forbo-Gruppe, dem Schweizer Anbieter von Bodenbelägen, Bauklebstoffen und Transport-Systemen, erzielte im Jahr 2016 einen Nettoumsatz von CHF 818 Millionen. Dies entspricht einer Steigerung von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil am Konzernumsatz betrug 69 Prozent. Die Weiterentwicklung von Flooring System wurde nach Unternehmensangaben durch die Belebung der für den Geschäftsbereich wichtigen Kernmärkte in den USA und in Frankreich sowie die sich abzeichnende Erholung in den Niederlanden begünstigt.

Forbo Gesamtumsatz um 5,7 Prozent gestiegen

Flooring System trug somit zur Gesamterhöhung des Nettoumsatzes (CHF 1.139,1 Millionen) von Forbo bei. Das Schweizer Unternehmen verzeichnet so eine Steigerung um insgesamt 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch der Geschäftsbereich Movement Systems erzielte mit einem Nettoumsatz von CHF 367,5 Millionen ein Wachstum von 5,7 Prozent.

Insgesamt wuchs der Umsatz in der Region Asien/Pazifik und Afrika mit 5,5 Prozent am stärksten, jener in der Region Nord-, Mittel- und Südamerika stieg um 3,5 Prozent und Europa verzeichnete in einem sehr heterogenen Marktumfeld eine Umsatzsteigerung von 3,1 Prozent.

Forbo geht für das Geschäftsjahr 2017 von einem ähnlichen, jedoch schwer prognostizierbaren Marktumfeld aus.