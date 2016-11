Homepage | 07.11.2016

FN Neuhofer Holz: Noch eine Lagerhalle

Die "Vision 2020" des österreichischen Profil- und Leistenherstellers FN Neuhofer Holz sieht in vier Jahren eine Gesamtfläche von 146.000 Quadratmetern vor. Um diesem Ziel näher zu kommen, wurde Ende Oktober eine neue Lagerhalle mit 2.250 Quadratmetern errichtet.

Bild: FN Neuhofer Holz Weitere Bilder

Mit diesem Schritt rückt die FN Neuhofer Holz-"Vision 2020" nochmals ein Stück näher. Denn bis 2020 sollen insgesamt noch etwa 56.000 Quadratmeter Fläche, in Form von Lager- und Produktionshallen sowie einem neuen Bürogebäude inklusive Showroom, hinzukommen. Insgesamt stehen am Firmengelände im österreichiscen Zell am Moos derzeit 15.500 Quadratmeter Lagerflächen und somit 9.500 Palettenstellplätze zur Verfügung. Diese Kapazitäten sorgen dafür, dass das Unternehmen einen optimatlen Lieferservice garantieren kann: "Denn zuverlässiger Kundenservice verbunden mit innovativen Qualitätsprodukten haben für uns oberste Priorität. Darüber hinaus freuen wir uns, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern unsere Vision umsetzen zu dürfen", sagt Geschäftsführer Franz Neuhofer.