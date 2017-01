24.01.2017

FEP: Zweiprozentiger Anstieg im Verbrauch

Nach den ersten Schätzungen für das Jahr 2016 sind die Verbrauchszahlen der Europäischen Parkettindustrie (FEP) um etwa zwei Prozent gestiegen. 2015 waren es noch 0,5 Prozent.

Diese Einschätzungen, die auf vorläufigen Informationen der Teilnehmer der kürzlichen Vorstandssitzung anläßlich der Domotex- Messe in Hannover beruhen, zeigen ein generell verbessertes Verkaufsniveau in Europa. Genauere Daten werden im Juni 2017 auf der kommenden FEP- Generalversammlung in Budapest veröffentlicht.

Mit Ausnahme von Finnland zeigen alle Länder positive Entwicklungen. Schweden, Tschechien, die Niederlande und Belgien liegen dabei vorne, gefolgt von Frankreich und Polen. Spanien erholt sich von den niedrigen Verbrauchszahlen, während die Situation in Italien aus politischen und ökonomischen Gründen etwas unsicher erscheint. Deutschland als größter Markt wächst zufriedenstellend genauso wie Österreich. Ungarn zeigt einen leichten Anstieg, die Schweiz bleibt stabil.

Ein Branchenproblem bleibt die Verfügbarkeit von Eiche, Buche und anderen Holzarten. Sie zeigen jedoch eine leicht erhöhte Nachfrage. Die etwas unsicheren politischen Verhältnisse in Europa und in den USA könnten nach Ansicht der Repräsentanten der Parkettindustrie einen Einfluss auf künftige Entwicklungen haben, heißt es weiterhin in einer FEP- Meldung.