Homepage | 12.09.2016

FEB: Unifloor wird 23. Fördermitglied

Der Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge (FEB) zählt mit dem neu hinzugekommenen Unternehmen Unifloor nun 23 Fördermitglieder.

Damit besteht der FEB aktuell aus zwölf Mitgliedern und 23 Fördermitgliedern. Unifloor, der Spezialist für die Entwicklung und für die Herstellung von trittschall-reduzierenden Unterbodensystemen ist eine hundertprozentige Tochter von Unifloor Underlay Systems aus Deventer in den Niederlanden. Das Unternehmen kann auf über 30 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung sowie Verarbeitung schalldämmender Bodensysteme für den Wohn- und Objektbereich zurückblicken und bezeichnet sich selbst als Marktführer in diesem Segment. Die Deutsche Unifloor Bodensystem GmbH hat ihren Sitz in Mönchengladbach.

Der Bereich trittschall-reduzierende Fußbodensysteme war bislang noch nicht im Kreis der FEB-Fördermitglieder vertreten. Mit dem Beitritt von Unifloor kommt der FEB laut eigenen Angaben seinem Ziel näher, einen sachlichen Dialog mit allen Herstellern ergänzender Fußbodenkomponenten zu führen und komplettiert das vom FEB abgedeckte elastische Bodensystem.