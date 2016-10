Homepage | 18.10.2016

FEB: Absatzplus von 8,7 Prozent bei elastischen Bodenbelägen

Der Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge (FEB) meldet ein Absatzplus von 8,7 Prozent im ersten Halbjahr in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr.

Auf der Mitgliederversammlung des Fachverbandes der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V. (FEB) verkündete Vorsitzender Ivo Schintz die aktuelle Entwicklung der elastischen Bodenbeläge in Deutschland im ersten Halbjahr 2016: „Ein Plus von 8,7 Prozent beim Absatz in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr ist für die elastischen Beläge eine absolut neue Bestmarke!“

Die FEB-Absatzzahlen werden in sechs Kategorien gemeldet. Homogene und heterogene PVC-Beläge, Sicherheits-Bodenbeläge, CV-Beläge und PVC-Designbeläge sowie eine Gruppe mit Linoleum, Kautschuk und Belägen aus anderen Kunststoffen. Während die CV-Beläge ihren guten Absatz aus 2015 wiederholen konnten zeigten alle anderen elastischen Beläge durchgehend ein deutliches Wachstum.

"Qualität und gutes Design der Böden und ein 'richtig guter Job' der FEB-Mitglieder beim Service und Vertrieb haben die Messlatte erneut ziemlich hoch gesetzt. Dabei freut mich sehr, dass die Bahnenwaren sich wieder kräftig im Plus zeigen. Hoffentlich bleiben die elastischen Beläge weiterhin resistent gegen die Krisen in und um Europa", sagte Ivo Schintz, "das könnte zu einem guten Jahresabschluss führen."