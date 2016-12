Homepage | 07.12.2016

EPLF: Informationsveranstaltung zum Thema Indien

Seit 2014 gilt Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern als riesiger Markt für westliches Interieur mit jährlichen Wachstumsraten von über sieben Prozent. Deshalb entschlossen sich der Verband der Europäischen Laminathersteller e. V. (EPLF) gemeinsam mit dem MMFA (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e. V.) und den Verbänden der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen, eine Informationsveranstaltung auf die Beine zu stellen.

Um einen objektiven Überblick über die Situation in Indien zu geben, ist für den 24. Januar 2017 eine Informationsveranstaltung in Herford geplant. Sylvia Khan, Herausgeberin von Index Media Pvt. Ltd., Mumbai, und Dirk Matter, Indisch-Deutsche Außenhandelskammer, Düsseldorf, referieren zur wirtschaftlichen Entwicklung Indiens und zeigen Exportchancen und -hindernisse auf. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nach Rücksprache auch für Nichtmitglieder möglich. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0521/96533-14 oder per EMail unter info@eplf.com anmelden.