20.12.2016

"Altes Klöpperhaus" in Hamburg Ein Paradies für Arbeitstiere

Das Konzept "Mindspace", stellt vollständig eingerichtete und technisch hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze für Unternehmen zur Verfügung. In der Mindspace-Dependence in Hamburg entschied man sich bei der Parkettverlegung für Werkstoffe von Mapei.

Bei diesem Anblick denkt wahrscheinlich niemand ans Arbeiten. Dennoch ist dieser Raum Teil des „Mindspace“-Projektes, das auf 6.000 Quadratmetern im Zentrum Hamburgs exklusive Büroräume nebst Infrastruktur... - Bild: Mapei

Zentral gelegen bietet das denkmal­geschützte „Alte Klöpperhaus“ in Hamburg nach aufwendigen Sanierungsarbeiten loftartige Büroräume über vier Etagen auf einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern. Dahinter steckt „Mind­space“, Anbieter von exklusiven „Cowor­king-­Spaces“ aus Tel Aviv. In dem historischen Gebäude, das 1904/1905 als Kontor-, Geschäfts- und Lagerhaus erbaut wurde, können nun kleine und mittelgroße Unternehmen („Mindspace“-Mitglieder) die technisch ausgereifte Infrastruktur, beispielsweise den IT-Service, Konferenzräume oder die Kaffeebar in einem künstlerischen Ambiente nutzen.

Beim Bodenbelag entschieden sich die Planer für zehn Millimeter starkes Fertigparkett in Stab-Optik, das sich sehr gut mit dem vorhandenen Altparkett im Treppenhaus ergänzt. Verlegt wurden die Parkettdielen (1.200 x 125 x 10 mm) auf dem ­vorhandenen Anhydrit-Fließestrich, der von Restspachtelmasse gereinigt und geschliffen wurde. Das ausführende Unternehmen, die Hamburger Mikrut Holzfußbodentechnik, setzte für die Untergrundvorbereitung und Verklebung der Dielen auf die emissionsarmen „Eco“-Produkte von Mapei (Emicode EC1 Plus, Blauer Engel).