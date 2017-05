29.04.2017

"Nieuw Havenhuis", Antwerpen Ein Monument von Zaha Hadid

Antwerpens Hafen ist um einen Blickfang reicher: Das neue Hafenamt setzt mit ­besonderer Architektur Akzente. Von außen gleicht das Gebäude einem Juwel und ­innen wurde Estrich der Firma Knopp eingesetzt.

Der Erweiterungsbau umfasst fünf Etagen. Eine Brücke verbindet das neue mit dem alten Gebäude. - © © Peter Knoop Weitere Bilder

Eine Industriezone, die zehnmal so groß wie Antwerpens Stadtgebiet ist und wie kein anderer Wirtschaftszweig die Ökonomie Flanderns zum Brummen bringt: Im Jahr 2015 setzte der Antwerpener Hafen gut 206 Millionen Tonnen Güter um. Investitionen in die Infrastruktur sollen die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der europäischen Konkurrenz weiter stärken.

Sichtbares Zeichen dieser Entwicklung ist auch der neue Hauptsitz des Hafenamts, das "Nieuw Havenhuis", das im September 2016 feierlich eröffnet wurde und etwa 500 Mitarbeitern einen "Arbeitsplatz mit Aussicht" bietet. Der zukunftsweisende Entwurf stammt aus der Feder von Zaha Hadid Architects. Das 46 m hohe "Havenhuis" wird über dem ehemaligen Feuerwehrhaus am Kattendijk-Dock errichtet, das unter Denkmalschutz steht und saniert sowie in Teilen rekonstruiert wurde. Für die Estricharbeiten verwendete der ausführende Verlegebetrieb, AP Chapewerken aus Peer, Contopp Fasercompound Duremit Hydro von Knopp. Dieser Spezial­estrichzusatz sorgt laut Hersteller für einen Festigkeitssteigerung um bis zu 100 Prozent bei gleichzeitig angenehmer Verarbeitung. Zudem ist der Estrich dank Rückfeuchteschutz vor einer Wiederaufnahme von Feuchtigkeit geschützt.

Wichtig war auch das Thema Nachhaltigkeit: Sowohl bei den Materialien für den Bau als auch bei der Klimatisierung durch Geothermik, wodurch jährlich rund 270 Tonnen CO 2 eingespart werden können. Das frühere Feuerwehrhaus fungiert gleichsam als Podest für den Neubau, dessen spektakuläre Form an ein Schiff erinnert und einen atemberaubenden Blick über Hafen und Stadt bietet. Die Fassade der schwebenden Konstruktion setzt sich aus gläsernen Dreiecken zusammen, die laut Architekten ein ständig wechselndes Spiel von Lichtreflexionen erzeugen und so auf Antwerpen als Zentrum für den Diamantenhandel verweisen.

Objektfakten