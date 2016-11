Objekt | Ausgabe 11/2016

Referenz: Universal Medical Center in Utrecht

Ein Allrounder in Bio-Qualität

Der Bioboden "Purline" aus Polyurethan punktet nicht nur mit einer großen Designvielfalt. Er erfüllt auch alle hygienischen Bestimmungen, die in medizinischen Einrichtungen beachtet werden müssen.

Die Standards in medizinischen Einrichtungen in den Niederlanden gelten europaweit vielfach als wegweisend. Daher wurde das University Medical Center (UMC) in Utrecht Mitte des letzten Jahres umfassend renoviert und neu ausgestattet: Vom digitalen Patienten-Leitsystem für Notfallambulanz bis hin zur Umrüstung auf einen ökologischen Boden aus Bio-Polyurethan von Wineo. Dabei erfüllt „Purline“ nicht nur die hygienischen Anforderungen, sondern ist auch aus wirtschaftlicher Sicht rentabel. Insgesamt verlegte die „Brouwer Projectinrichting“ in Räumen mit hoher Publikumsfrequenz und langer Aufenthaltsdauer wie beispielsweise dem Zentralrestaurant 4.100 Quadratmeter des Biobodens in modernen Holz- und Unidesigns.

Der Hersteller Windmöller verzichtet bei der Produktion seines Bio-Polyurethanbodens auf die Verwendung von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern. Er verwendet ausschließlich natürliche und nachwachsende Rohstoffe wie Rizinusöl und Kreide. Damit bietet Wineo weltweit den ersten Bioboden, der von der Herstellung bis zur Pflege durchgängig ökologisch ist. Damit leistet der Bioboden einen signifikanten Beitrag zur belastungsfreien Raumluft in der Klinik. Er ist nahezu emissionsfrei, geruchsneutral, pflegeleicht sowie sanierungsfreundlich und belastbar (Nutzungsklasse 43).

Objektfakten

Objekt: Universal Medical Center in Utrecht

Bauherr: Universal Medical Center in Utrecht

Architekt: J. P. van Driel

Hersteller: Windmöller/Wineo

Produkte: Bioboden „Purline“, Plankenware im Holzdesign „Calistoga Cream“ und „Calistoga Grey“, Rollenware im Unidesign (Farbtöne „Light Grey“ und „Sinai Sand“ aus der Kollektion „Levante“)

Verleger: Brouwer Projectinrichting B.V.

Verlegte Fläche: 4.100 m2