16.03.2017

Egger: Bundespräsident zu Besuch

Am 15. März 2017 besuchte der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck den Holzwerkstoffhersteller Egger in Wismar. Dies geschah im Rahmen der Reihe "Verantwortung vor Ort – Engagement in den Kommunen".

Bundespräsident Gauck stattete dem Hersteller Egger am 15. März 2017 einen Besuch in Wismar ab. - © Egger

Bundespräsident Joachim Gauck besuchte den Holzwerkstoffhersteller Egger in Wismar im Rahmen der Reihe „Verantwortung vor Ort – Engagement in den Kommunen“. Auf dem Programm standen ein Besuch des neuen Ausbildungszentrums sowie eine Besichtigung der Fußbodenfertigung. Fokusthemen waren die Lehre bei Egger und die Gewinnung der Fachkräfte von morgen. Zudem wurde der Bundespräsident über die Entwicklung der Fertigungstechnologien und die Produkte für die Kollektionen 2018 informiert. Derzeit investiert Egger umfangreich in neue Veredelungslinien im Bereich Fußboden am Standort Wismar.

Engagement in der Region

Egger engagiert sich seit Jahren in der Region. „Es ist nicht nur der demografische Wandel selbst, der uns aufzeigt, welche Anstrengungen wir in den kommenden Jahren haben werden. Wir müssen unseren jungen Menschen in der Region Perspektiven aufzeigen und möchten mit ihnen eine gemeinsame Zukunft gestalten und die Produkte von Übermorgen entwickeln und weltweit in die Märkte bringen“, sagtt Ralf Lorber, Divisionsleiter Finanzen & Verwaltung Egger Retail Products. Derzeit beschäftigt Egger in Wismar 800 Mitarbeiter.