19.01.2017

Domotex: Mehr Aussteller, mehr Fläche, mehr internationales Publikum

Einen deutlichen Zuwachs bei Ausstellern und Fläche sowie einen Anstieg der Internationalität bei Ausstellern und Besuchern konnte die Domotex in Hannover verzeichnen. Die allgemeinen Besucherzahlen blieben auf Vorjahresniveau, allerdings kamen 2017 bis zu zwanzig Prozent mehr Parkett- und Bodenleger auf die Branchenmesse als im Vorjahr.

Bis zu zwanzig Prozent mehr Parkett- und Bodenleger besuchten die Branchenmesse Domotex 2017. - Bild: Deutsche Messe Hannover

1.409 Aussteller aus mehr als 60 Ländern präsentierten an vier Messetagen in Hannover auf der Domotex einem internationalen Publikum ihre neuesten Entwicklungen. "Die Domotex hat mit ihrer hohen Ausstellerbeteiligung, Innovationsdichte sowie ihrer einzigartigen Internationalität ihre Position als führender globaler Marktplatz und als Neuheitenmesse für Bodenbeläge weiter ausgebaut. Die Aussteller lobten insbesondere die hohe Qualität der internationalen Besucher, die sich von der Vielfalt des weltweit einmaligen Angebots der Domotex begeistert zeigten“, sagte Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Messe AG. "Insbesondere 'Innovations@DOMOTEX' und der neue Young Designer Trendtable haben für frische Impulse gesorgt und den Charakter der Domotex als Schaufenster für Innovationen gestärkt.“

Die Besucherzahl lag auf dem Niveau der vergleichbaren Veranstaltung in 2015. Rund 70 Prozent der Besucher kamen aus dem Ausland. Die meisten Besucher reisten aus der Europäischen Union an (43 Prozent). Deutlich mehr Besucher kamen aus dem Nahen und Mittleren Osten (9 Prozent) sowie Ost- und Zentralasien (16 Prozent). Vor allem aus den USA und auch aus Großbritannien war ein spürbarer Anstieg zu verzeichnen. Wer internationale Geschäfte anbahnen wollte, war in Hannover dabei.

Besucherqualität steigt

Die Messe überzeugte laut Domotex zudem mit einer starken Fach- und Entscheiderkompetenz bei den Besuchern (91 Prozent). Um 15 bis 20 Prozent gestiegen sind die Besucherzahlen aus dem Handwerk – vor allem aus dem Bereich Parkett- und Bodenleger – aber auch aus dem Großhandel gab es entsprechende Besuchergewinne. Darüber hinaus nutzten mehr Innenarchitekten, Objektausstatter und Raumausstatter das Informationsangebot auf der Domotex.

Neuerungen zur Domotex 2018

Zu den Neuerungen gehört unter anderem eine neue Geländebelegung, die Fachbesuchern die Orientierung und den Marktüberblick erleichtern soll. Produktgruppen werden neu angeordnet. Zudem wird künftig ein jährliches Leitthema eingeführt, das eine noch stärkere Ausrichtung auf Trends und Innovationen ermöglicht. Das Leitthema für die Domotex 2018 lautet "Unique Youniverse". Es leitet sich aus der immer weiter fortschreitenden Individualisierung ab. In der räumlichen Übersetzung des Leitthemas auf dem Messegelände wird in der Halle 9 eine facettenreiche Erlebniswelt entstehen, die Besuchern als zentrale Anlaufstelle und Quelle für Inspirationen dienen wird. Dort werden sich marken- und lifestyleorientierte Firmen präsentieren.

Zudem ändert sich von 2018 an die Tagesfolge der Messe: Künftig wird die Domotex von Freitag bis Montag stattfinden (statt bisher Samstag bis Dienstag). Somit startet die Leitmesse der internationalen Bodenbelagsbranche 2018 am 12. Januar und läuft bis zum 15. Januar.