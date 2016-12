Homepage | 02.12.2016

Döllken-Weimar übernimmt britische Nenplas-Gruppe

Die Surteco SE hat über ihre Tochtergesellschaft Döllken-Weimar die britische Nenplas-Gruppe zu 85 Prozent übernommen. Das Unternehmen will mit der Übernahme seine Marktpräsenz im Vereinigten Königreich und im Bereich technischer Profile stärken.

Die Surteco SE, Hersteller von Oberflächenmaterialien und Produzent von technischen Profilen für alle Industriebereiche, übernimmt über ihre Tochtergesellschaft Döllken-Weimar GmbH 85 Prozent der Gesellschaftsanteile der Nenplas-Gruppe, UK und 100 Prozent der zugehörigen Immobiliengesellschaft. Dazu wurde heute ein Kaufvertrag geschlossen. Der Erwerb erfolgt mit Wirkung zum 1. Dezember 2016.

Die Nenplas-Gruppe ist auf die Produktion und den Vertrieb von technischen Profilen aller Art auf Kunststoffbasis spezialisiert und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015/2016 mit ca. 140 Mitarbeiter/-innen einen Umsatz von 16,6 Mio. GBP. Für die verbleibenden 15 Prozent hält Döllken-Weimar eine Kaufoption und die Verkäufer eine Verkaufsoption. Die Stimm- und Dividendenrechte der restlichen 15 Prozent sind ausgeschlossen.

Ausbau der Marktpräsenz

In diesem Zuge wird auch die Immobiliengesellschaft Nenplas Property Holdings Ltd., UK zu 100 Prozent erworben. Die Transaktion finanziert Surteco aus vorhanden liquiden Mitteln. Die Nenplas-Gruppe umfasst die Unternehmen Nenplas Holdings Ltd, Ashbourne, Nenplas Ltd, Ashbourne, Polyplas Ltd, Stourport-on-Severn, und Delta Plastics Ltd, Wolverhampton, alle UK. Die Nenplas-Gruppe beliefert nahezu ausschließlich den Markt in Großbritannien.

Eine besondere Expertise genießt Nenplas vor allem aufgrund des unternehmenseigenen Werkzeugbaus, wodurch die technologische Führerschaft durch innovative Spezialanwendungen kontinuierlich ausgebaut werden kann. Surteco plant, dieses Know-how zukünftig auch für andere Aktivitäten im Konzern zu nutzen. Döllken-Weimar will mit der Übernahme dieser Unternehmen ihre Marktpräsenz im Vereinigten Königreich und im Bereich technischer Profile stärken.

Bisher werden innerhalb der Gruppe technische Profile in den Standorten Dunningen (Döllken-Profiltechnik GmbH) und Bönen (Döllken-Weimar GmbH) entwickelt und produziert. Durch die Übernahme entstehen neue Möglichkeiten durch den Transfer von Know-how und die kundennahe Produktion von technischen Profilen. Der Ausbau des Geschäftsfeldes technische Profile wird durch diese Akquisition konsequent fortgesetzt und auch in Zukunft weiter forciert.