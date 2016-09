Branche | Ausgabe 09/2016

Referenz: Schuhhaus Schuhmann in Stade

Die Natur lädt zum Verweilen ein

Um die Kunden zum Anprobieren zu animieren, setzten die Innenarchitekten des Schuhhauses Schuhmann auf das Thema „Natur“. Diesen Bezug sollen nicht nur Baumtapeten herstellen, sondern auch Holzwände und LVT-Designbeläge in Holzoptik.

Bild: Objectflor

Nach dem Umbau stellte die "Natur" bei der Ausstattung des Schuhhauses Schuhmann in Stade ein zentrales Thema dar. Die beauftragten Architekten hatten es sich zum Ziel gesetzt, die Idee von Wohlbefinden und Natürlichkeit auf der Verkaufsfläche umzusetzen. Das gelang mit Baumtapeten und LVT-Designbelägen von Objectflor, die nun im Shop für eine wohnliche Atmosphäre sorgen und die Kunden zum Anprobieren einladen.

Nach dem Umbau präsentierte sich das Schuhhaus mit größeren Verkaufsflächen und einem neuen, natürlichen Ambiente. Dem mit der Neugestaltung beauftragten Innenarchitektur-Büro Nette + Hartmann aus Hamburg ging es darum, die Idee von Wohlbefinden und Natürlichkeit sowie Klarheit und Leichtigkeit umzusetzen. Dazu gehören unter anderem große Schaufenster, die einen freien Blick in das Geschäft bieten. In der Damenabteilung sorgen beispielsweise drei hinterleuchtete Deckensegel für Helligkeit und stellen mit dargestellten Ästen und Apfelblüten einen Naturbezug her.

Ein besonderer Blickfang im Schuhhaus sind die wiederkehrenden Baumtapeten und Flächenvorhänge mit Baummotiven. Holzwände aus rustikalem Eichenholz greifen das Thema "Natur" ebenfalls auf. In der Herrenabteilung sorgt hingegen die dunkle Rasterdecke zusammen mit naturbelassenen Holzwänden aus sägerauer Eiche für den maskulinen Touch.

Objektfakten