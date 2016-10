Sonderseiten | Ausgabe 10/2016

Verlegeunterlagen: Was gute Produkte heute können müssen

Die heimlichen Bodenaufwerter

Schall schlucken, Wärme dämmen, vor Feuchte schützen und den Bodenbelag dauerhaft funktionstüchtig halten. Von ­Verlegeunterlagen wird viel verlangt. Auf welchen Gebieten einzelne Produkte top sind, verraten die jeweiligen Kenngrößen. - von Stefan Heinze

Der Fall war klar. Weil bei der Sanierung einer Villa in München Anforderungen der Norm 4109 (Schallschutz im Wohnungsbau) nicht erfüllt wurden, musste das Parkett wieder rausgerissen und anschließend ein neuer Holzfußboden auf Akustikdämmung eingebaut werden. Dank der Unterlage wurden jetzt die geforderten Werte der Norm erreicht. Es herrschte sprichwörtlich Ruhe im Haus. Das Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit zeigt, wie sensibel heute das Thema Trittschall gesehen wird, macht aber auch deutlich, was Verlegeunterlagen leisten können. Dabei ist die Schalldämmung nur eine Eigenschaft, mit der Unterlagsbahnen punkten. Die Leistungsmerkmale reichen von der Verbesserung der Akustik über den Ausgleich von punktuellen Unebenheiten im Unterboden, dem Schutz gegen Restfeuchte im Untergrund, der Wärmedämmung bis hin zur Optimierung der Funktionalität des gesamten Fußbodenaufbaus. Die Hersteller betonen dabei den Systemgedanken. Entscheidend ist, dass das gesamte Bodensystem, also die Kombination aus Bodenbelag und Verlegeunterlage, die Anforderungen erfüllt. Dabei räumen sie mit der landläufigen Meinung auf, wonach dicke Unterlagen ein gutes Trittschallverhalten aufweisen oder Unterlagsbahnen mit einer hohen Dichte über gute mechanische Eigenschaften verfügen. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass das nicht automatisch gilt. Eine Verlegeunterlage aus Material A kann mit geringer Dichte erheblich druckfester sein als eine ­Unterlage aus Material B mit erheblich höherer Dichte.

Der Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) und der Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) haben in technischen Merkblättern jeweils abhängig vom Belagtyp Anforderungen an Verlegeunterlagen definiert und die dazugehörigen Empfehlungen für die Mindestanforderungen hinterlegt.