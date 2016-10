Branche | Ausgabe 10/2016

Messe Orgatec In Köln steht alle zwei Jahre die ganzheitliche Gestaltung moderner Arbeitswelten und öffentlicher Räume im Fokus

Design und Funktion treffen sich

Vom 25. bis 29. Oktober präsentieren die Aussteller auf der Orgatec wieder ganzheitliche Lösungen und Trends aus den Bereichen Einrichtung, Boden, Akustik, Licht sowie Medien- und Konferenztechnik.

Bild: Koelnmesse

Ein intelligenter Boden, der die Begehfrequenz „spürt“, über den die Beleuchtung gekoppelt ist und die Akustik im Raum so verbessert wird, dass Arbeitsräume zu wahren Wohlfühloasen mutieren können — wenn die Orgatec Ende Oktober rund 600 Unternehmen aus circa 40 Ländern die Möglichkeit bietet, auf einer Fläche von 130.000 Bruttoquadratmetern wichtige Fragen zur Arbeitsplatzgestaltung der Zukunft zu beantworten, dann darf die Bodenbelagszene natürlich nicht fehlen. Auch wenn die Orgatec keine klassische Bodenbelagmesse darstellt, ist der ganzheitliche Anspruch zur Gestaltung von Arbeitswelten ohne diesen nicht erfüllbar.

„Seit 2013 haben wir die strategische Ausrichtung der Orgatec verändert — weg von der Messe, deren Fokus auf Büromöbeln lag, hin zur internationalen Plattform für moderne Arbeitswelten“, sagt Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse. Diese Neuausrichtung hat sich bewährt, davon zeugen ein Flächenzuwachs von zwanzig Prozent sowie die Tatsache, dass die Messe ausgebucht ist. Ein Auslandsanteil von 70 Prozent unterstreicht die internationale Bedeutung der Messe.

Mit den vier Themenbereichen „Contract“, „Mobile“, „Space“ und „Office“ will die Veranstaltung Impulsgeber und Leitmesse für die Gestaltung moderner Arbeitswelten sein, egal ob im Büro, zuhause oder unterwegs. In den von der Koelnmesse angemieteten Hallen 5.2 (neu), 6, 7, 8, 9, 10 und 11 können sich Fachbesucher über die ganze Welt der Arbeit informieren, also über alles, was zum Zusammenspiel von Arbeitsumgebung, Arbeitsprozessen und Arbeitskultur beiträgt und kreative Ideen für die Zukunft erst möglich macht. In Halle 6 ist das internationale „Orgatec Trendforum“ angesiedelt. An vier Messetagen diskutieren hier Experten über aktuelle Trends und Erfolgsmodelle aus der Branche. Die Themenwelt „Contract“ zeigt Einrichtungslösungen für Arbeiten im öffentlichen Raum, hierzu zählen Behörden und das Thema Stadtentwicklung.