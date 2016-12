Homepage | 01.12.2016

Danzer: Investitionen von über 15 Millionen Euro

Der Laubholzspezialist Danzer hat seine Produktionskapazität für gemesserte Fußboden Decklagen weiter ausgebaut. Im vergangenen Monat wurden am Standort Darlington, Pennsylvania, vier neue Trockenkammern in Betrieb genommen.

Danzer ist ab jetzt in der Lage, gemesserte Parkettdecklagen aus allen wichtigen nordamerikanischen Holzarten nah an der Ressource zu produzieren. "Seit Danzer im Jahr 2012 Decklagen für Parkettböden in der Stärke 3,0 bis 4,0 mm auf den Markt gebracht hat, lag der Fokus auf rustikaler Europäischer Eiche", sagt Greg Lottes, CEO von Danzer Veneer Americas und ergänzt: "Hochwertige nordamerikanische Holzarten wie Amerikanischer Nussbaum profitieren noch stärker von der besseren Ressourcenausnutzung unseres Messer-Prozesses."

Danzer hatte im Frühjahr 2016 mit den Bauarbeiten für vier neue Mühlböck-Trockenkammern in Darlington begonnen. Die Trockenkammern sind seit einigen Wochen in Betrieb und werden Anfang 2017 ihre volle Kapazität von 50.000 bis 60.000 m² Decklagen pro Monat erreichen.

2012 hatte das Unternehmen mit der Produktion von gemesserten Decklagen für Parkettböden begonnen. Seitdem hat Danzer seine Produktionskapazität kontinuierlich ausgebaut. Ende des Jahres 2015 verabschiedete der Aufsichtsrat ein Investitionsprogramm über 15 Millionen Euro. Das Geld soll in den Umbau beziehungsweise Ausbau von drei Danzer-Werken in Darlington (USA), Souvans (Frankreich) und Mělník (Tschechien) fließen, um die Produktionskapazitäten für Parkettlamellen zu erhöhen.