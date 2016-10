Homepage | 24.10.2016

Classen: Jürgen Resch neues Mitglied der Geschäftsleitung

Zum 1. Oktober 2016 wurde Jürgen Resch als neues Mitglied der Geschäftsleitung der W. Classen GmbH & Co. KG, Kaisersesch, der Holding-Gesellschaft der Classen-Gruppe, bestellt.

Jürgen Resch übernimmt den internationalen Vertrieb der Classen-Gruppe mit Ausnahme der Aktivitäten in Osteuropa. Er war zuletzt als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft für den Vertrieb in wesentlichen Exportmärkten zuständig und zuvor viele Jahre in verantwortlichen Positionen bei Classen tätig.