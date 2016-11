Homepage | 10.11.2016

Carpet Concept: Teppich "Eco Iqu S" mit "Iconic Award 2017" ausgezeichnet

Der Teppichboden "Eco Iqu S" von Carpet Concept wurde mit dem "Iconic Award 2017: Interior Innovation" in der Kategorie "Wand, Boden, Decke" ausgezeichnet.

"Grundidee war, das Büro soll wohnlicher werden, mehr Open-Space-Raum erhalten - lässig, aber wohnlich wirken", sagt Produktentwickler Thomas Trenkamp, Geschäftsführer von Carpet Concept. So entwickelte er nach eigenen Angaben den "Street Chic" für den Boden. Auf Basis des zweidimensionalen Materials des Teppichbodens "Eco Iqu" entstand die dritte Dimension in Form einer hochflorigen Noppe. "Eco Iqu S" ist hochstrapazierfähig, unempfindlich und für alle Einsatzbereiche geeignet. Die Garnkonstruktion besteht aus matten und glänzenden Fäden, ihre Tiefenwirkung erhält die Oberfläche durch den sichtbar gewebten Untergrund. "Nicht Plüsch, sondern technoides Textil bringt Wohnlichkeit ins Office", sagt Thomas Trenkamp. Der Preis "Iconic Award 2017: Interior Innovation" wird 2017 im Rahmen der Messe "imm cologne" in Köln verliehen.