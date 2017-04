31.03.2017

Bundesberufsgruppe der Bodenleger BUAG-Pflicht verhandelt

Die Mitglieder der Bundesberufsgruppe der Bodenleger traf sich im Jänner 2017 zu einer Arbeitssitzung in Graz. Unter anderem wurde während der Veranstaltung die BUAG-Pflicht verhandelt.

Auf der Arbeitssitzung der Bundesberufsgruppe der Bodenleger beschlossen die Mitglieder unter anderem, die Normenarbeit fortzusetzen. - © Thomas Mayrhofer

Im Jänner 2017 trafen sich die Mitglieder der Bundesberufsgruppe der Bodenleger zu einer Arbeitssitzung in Graz. Zunächst berichtete Bundesberufsgruppensprecher Ing. Georg Mayrhofer über die Bundesinnungsausschusssitzung des Bauhilfsgewerbes, bei dem alle finanziellen Belange der Bodenleger beschlossen wurden. Des Weiteren einigte sich die Bundesberufsgruppe darauf, die Normenarbeit fortzusetzen, um die Interessen des Handwerks einzubringen. Auf Antrag der Vorarlberger Landesberufsgruppe wurde die Herstellung eines Lehrlingswerbespots genehmigt. Berichte der Länder informierten über aktuelle Meisterkurse und Lehrlingswerbeaktivitäten. Im Fokus der Veranstaltung standen auch die Lehrlingscamps, die im März 2017 erstmals in Hallein bei Salzburg stattfanden. Im Rahmen der Camps wurde eine Sitzung des Aus- und Weiterbildungsausschusses abgehalten. Thema der Sitzung war auch die Konkurrenzsituation zwischen der Handwerkslehre und den weiterbildenden höheren Schulen. Diese sind bei den Berufsinformationstagen sehr präsent und greifen potentielle Auszubildende ab. Um gegen die sinkenden Lehrlingszahlen der Bundesländer vorzugehen, muss die Interessensvertretung das Berufsbild und die Aufstiegsmöglichkeiten aktiv bewerben.

Ein weiterer Punkt stellte die Diskussion über das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) dar. Die Mitglieder der Bundesberufsgruppe beschlossen einstimmig, mit der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) festzuhalten, dass die Bodenleger nicht BUAG-pflichtig sind. Zudem sollen die Parkettverleger aus der Pflicht herausverhandelt werden. Die Bundesberufsgruppe der Bodenleger informierte außerdem über die jährlichen Bodenlegertage 2017 in Schladming am 12. und 13. Mai, während derer eine Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen der bwd in Österreich stattfindet. Zum Abschluss bedankte sich Ing. Mayrhofer bei Landesberufsgruppensprecher Sepp Eberhart für die Organisation des Bundeslehrlingswettbewerbes, der zum gleichen Zeitpunkt stattfand. Thomas Mayrhofer