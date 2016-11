Homepage | 08.11.2016

Brüder Schlau: Unternehmensgruppe übernimmt Teppich Essers & Söhne

Die Unternehmensgruppe Brüder Schlau expandiert mit seiner Einzelhandels-Vertriebsschiene Hammer und übernimmt zum 31. Dezember 2016 die Teppich Essers & Söhne GmbH, eine Fachmarktgruppe für Heimtextilien und Raumgestaltung, die Tapeten, Bodenbeläge, Farben, Gardinen und Serviceleistungen anbietet.

Die Unternehmensgruppe Brüder Schlau mit Sitz in Porta Westfalica beteiligt sich nach eigenen Angaben weiter aktiv an der Branchenkonsolidierung. Das Unternehmen Teppich Essers & Söhne mit Sitz in Aachen ist überwiegend in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und im Großraum Berlin vertreten und gehört seit 1999 zu der französischen Handelsgruppe Saint Maclou. Die Übernahme umfasst 73 Filialen, die unter den Namen "Home Market", "Ihr Teppichfreund" und "Teppich Essers" betrieben werden.

"Infolge von anderen jüngsten Desinvestitionen in Europa haben wir unseren strategischen Fokus auf den französischen Markt gelegt. Wir haben uns entschieden, die beste Lösung für die Zukunft der Teppich Essers & Söhne GmbH in Deutschland zu suchen und sind davon überzeugt, mit der Unternehmensgruppe Brüder Schlau den richtigen Partner in Deutschland für die Teppich Essers & Söhne GmbH gefunden zu haben“, sagt Philippe Blanc, directeur général von Saint Maclou.

"Mit dieser Expansion können wir unsere Marktposition insbesondere in den neuen Bundesländern noch weiter festigen. Seit der Wiedervereinigung fühlen wir uns mit der Region sehr verbunden und sind uns unserer unternehmerischen Verantwortung bewusst. Die übernommenen Märkte passen gut in unsere Expansionsstrategie. Wir sehen in der Übernahme die Möglichkeit, viele Arbeitsplätze zu sichern", erklärt Dr. Ralf Bartsch, Sprecher der Geschäftsführung der Brüder Schlau GmbH & Co. KG.

Die Filialen der Teppich Essers & Söhne GmbH weisen eine Gesamtverkaufsfläche von 105.000 Quadratmetern auf. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 52 Millionen Euro. Von der Übernahme sind 553 Mitarbeiter betroffen. Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung des Bundeskartellamtes.