Homepage | 09.12.2016

Böhmler: Neuer Markenauftritt

Böhmler, das Münchener Traditionsunternehmen im Tal, fasst sein Leistungsspektrum zusammen und präsentiert seinen neuen Markenauftritt unter der Dachmarke "böhmler".

Bild: Böhmler

Das bereits in der vierten Generation geführte Familienunternehmen Böhmler stellt seinen neuen Markenauftritt unter das Motto "böhmler. erstklassig. seit 1875.“ Künftig sollen alle Kompetenzen und Geschäftsbereiche unter der Dachmarke "böhmler" gebündelt werden. Zum Ausdruck kommt dies im neuen Dachmarken-Motiv und darin, dass es ab sofort nur noch ein gemeinsames Logo für alle Bereiche geben wird. Auch die Farbe des Logos wurde überarbeitet und an die neue Markenausrichtung angepasst - auf einer goldfarbenen Kachel mit schwarzer Schrift steht nun der Name "böhmler": "Lange Jahre haben wir uns mit der beliebten und auch von uns sehr geschätzten Kampagne 'Böhmler im Tal - eine Münchener Einrichtung' stark auf München konzentriert und überwiegend den Bereich Inneneinrichtung in den Mittelpunkt unserer Außendarstellung gestellt“, sagt Georg Böhmler, Geschäftsführer böhmler Inneneinrichtung.

Tatsächlich hat Böhmler nach eigenen Angaben ein deutlich breiteres Leistungsspektrum: Neben der Inneneinrichtung gibt es die Objektbereiche Bodenbelag und Parkett, Büro und Objekt sowie den neu geschaffenen Bereich Innenausbau. "Wir wollten nicht einfach nur unser Logo und unsere Farben ändern, sondern mit dem neuen Auftritt unsere Marke, unser Leistungsversprechen und somit unsere Werte auch optisch am besten erlebbar machen. Die Farbe Gold unterstreicht unseren erstklassigen Anspruch", sagt Thomas Böhmler, Geschäftsführer Bodenbelag und Parkett. Außerdem sei man in allen Geschäftsbereichen immer auf der Suche nach innovativen und nachhaltigen Produkten sowie zuverlässigen Herstellern und Partnern. Und Stephan Böhmler, geschäftsführender Gesellschafter ergänzt: "Das wichtigste Kapital aber sind unsere Mitarbeiter. Wer könnte mehr für herausragende Qualität stehen als die Mitarbeiter von Böhmler selbst."