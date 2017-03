28.02.2017

Restaurant "Alex" im Einkaufszentrum "Skyline Plaza" in Frankfurt am Main Authentische Holzoptik

Ein beliebter Hotspot in Frankfurt am Main ist das Restaurant "Alex" mit Dachgarten und Blick auf die Skyline. Ausgestattet wurde der Gastronomiebetrieb von Windmöller Flooring mit einem Wineo-Design­boden aus der Kollektion "Prestige".

Warme Farben, Decken aus Holz und ein Wineo-Boden sorgen für eine behagliche Atmosphäre im Restaurant "Alex" in Frankfurt am Main. - © Windmöller/Wineo Weitere Bilder

Das Restaurant „Alex“ im „Skyline Plaza“ in Frankfurt am Main setzt auf insgesamt 1.600 Quadratmetern Fläche auf einen Look im Lounge-Charakter. Rund 800 Sitzplätze verteilen sich auf unterschiedlich gestaltete Bereiche. Herzstück des Restaurants ist eine offene Küche.

Besonders im Gastronomiebereich werden hohe Anforderungen in Bezug auf die Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit eines Bodenbelags gestellt. Deshalb entschieden sich die mit der Interieurplanung beauftragten Architekten von Mitchells & Butlers Germany für einen Wineo-Designboden aus der „Prestige“-Kollektion, mit 0,7 Millimetern Nutzschicht (NK 43) und dem Holzdesign „Antique Cedar“ mit gefaster Kante. Die Aufbauhöhe der Planken (1.200 x 180 mm) von lediglich 2,5 Millimetern machen die Kollektion zusätzlich sanierungsfreundlich. Außerdem sorgt der Bodenbelag für eine gedämpfte Raumakustik und wurde vom Verlegebetrieb August Karp Raumgestaltung aus Dreieich vollflächig mit dem Untergrund verklebt.

Die Antistatikausstattung der Planken beugt unangenehmen, elektrischen Aufladungen vor und schützt gegen Schmutzanhaftungen. Weitere Eigenschaften dieses Bodens sind seine Feuchtraumeignung, die Chemikalienbeständigkeit, die Rutschfestigkeit (R9) und der Vorteil, dass die Planken auch auf Warmwasser-Fußbodenheizungen verlegt werden können. Komfortable Pflege- und Reinigungseigenschaften der Bodenfläche werden durch die Ausstattung der Planken mit einer extra PU-Oberflächenvergütung gewährleistet. Die „Prestige“-Kollektion ist phthalatfrei und verfügt wie alle Wineo-Designböden über die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt sowie CE-Kennzeichnung, zudem entspricht sie den Qualitätsrichtlinien des TFI-TÜV Proficert sowie des französischen „A+“-Zertifikats.

Objektfakten

Objekt: Restaurant „Alex“ im „Skyline Plaza“, Frankfurt am Main

Architekt: Mitchells & Butlers Germany

Hersteller: Windmöller Flooring Products, WFP GmbH

Produkt: Kollektion „Prestige“, Design „Antique Cedar“

Verlegeart: Vollflächig verklebt

Verlegebetrieb: August Karp Raumgestaltung, Dreieich