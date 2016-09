Homepage | 09.09.2016

Architect@Work: In Berlin und in Stuttgart

"Architect@Work" - das international ausgerichtete Ausstellungskonzept exklusiv für Architekten, Innenarchitekten, Ingenieurbüros und andere Planer findet 2016 in Deutschland am 9. und 10. November in Berlin und am 7. und 8. Dezember in Stuttgart statt.

Mit 200 internationalen Ausstellern aus allen Bereichen der Baubranche sind die Veranstaltungen bereits seit Monaten ausgebucht. Die "Architect@Work" empfängt ihre Fachbesucher in 2016 in Berlin und Stuttgart bereits zum dritten Mal und bietet ein interessantes Vortrags- und Ausstellungsprogramm. Das Schwerpunktthema 2016 ist Holz & Architektur.

Baustoff Holz ist angesagt

Der Baustoff Holz erlebt in der zeitgenössischen Architektur seit Jahren ein Comeback. Neben Vorträgen renommierter Büros wie unter anderem Behnisch Architekten und Blocher Blocher Partners in Stuttgart sowie Cobe und Graft Architekten in Berlin erwartet die Fachbesucher die Sonderschau "VOLL.HOLZ" der Materialplattform "Raumprobe" sowie eine Projektausstellung von " german-architects.com". Das Vortragsprogramm wird von " Stylepark", einer unabhängigen Plattform für Architektur und Design, kuratiert.

Die "Architect@Work" auf einen Blick: