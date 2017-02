05.02.2017

Philharmonie Paris Akustik zur Perfektion gebracht

Die Philharmonie de Paris gilt als Frankreichs neues Zentrum für Musik. Das Gebäude ist ein architektonisches Highlight. Eine wichtige Rolle bei der Akustik spielt der richtige ­Bodenbelag. Ausgewählt wurden Teppichqualitäten von Object Carpet.

Object Carpet verbaute für die Pariser Philharmonie 10.500 Quadratmeter Teppich. - © Bilder: Côme Bardon, Levallois-Perret

Ob die Berliner Philharmoniker, die Jazzlegende David Murray mit Hip-Hop-Star Saul Williams oder eine Ausstellung über David Bowie – die neue Philharmonie in Paris sorgt mit ihrer Akustik und einmaligen Architektur für spektakuläre Klang- und Kunsterlebnisse.

Futuristisch und eigenwillig in der Form, setzt das Gebäude des Architekten Jean Nouvel mit dem Zusammenspiel aus Beton und geschwungenem, glänzendem Aluminium im „Parc de la Villette“ ein architektonisches Statement. Und das besticht mit seiner einzigartigen Akustik. So arbeitete Nouvel, der bereits das Opernhaus in Lyon sowie Konzerthallen in Luzern und Kopenhagen entwickelt hat, für den Saal in Paris eng mit den Starakustikern Harold Marshall und Yasuhisa Toyota, der auch die Akustik für die Hamburger Elbphilharmonie ausgetüftelt hat, zusammen. Obwohl die Konzerthalle Platz für 2.400 Menschen bietet, beträgt der maximale Abstand zwischen Dirigent und Zuschauer nie mehr als 32 Meter. Mit einem Nachhall von zwei bis 2,3 Sekunden entsteht pures Klangvergnügen. Akustik geht auch immer mit qualitativ hochwertigen Bodenbelägen einher. Und hier kommt Object Carpet in Spiel: Die Stuttgarter Spezialisten lieferten mit derTeppichqualität „Highlow 900“ das Fundament für die Philharmonie in Paris.Das Produkt eignet sich für Objekte mit hohen Ansprüchen an die Raumakustik und punktet zudem mit enormer Strapazierfähigkeit, erklärt Object Carpet. Denn auf den23.000 Quadratmetern und sechs Geschossen haben die Pariser nicht nur eine Konzerthalle, sondern gleich ein ganzes „Centre Pompidou de la musique“ errichtet, inklusive Panorama-Restaurant, Cafés und Bars sowie eines Zentrums für Musikausbildung mit fünfzehn Werkstätten, Vortrags­sälen und einem Aufnahmestudio. Darüber hinaus stehen 800 Quadratmeter für auf das Musikprogramm abgestimmte Wechsel­ausstellungen zur Verfügung.

Objektfakten