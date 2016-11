Objekt | Ausgabe 11/2016

Referenz: "Gothaer"-Servicebüro Jens Wagner in Leipzig

Abgesichert in jeder Hinsicht

Bei einem Beratungsgespräch zum Thema Versicherungen kann die Atmosphäre im Raum entscheidend sein. Daher setzten die Verantwortlichen in Leipzig auf einen warmen Designbodenbelag, der ein behagliches Ambiente erzeugt.

Sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich ist eine gute Absicherung unentbehrlich. Vor allem beim Thema Versicherungen erwarten die Kunden individuelle Lösungen und seriöse Ansprechpartner. Daher legten die Planer bei der Konzeption und Ausstattung des „Gothaer“ Servicebüros von Jens Wagner in Leipzig Wert auf Professionalität und eine klare Linie. Der Bodenbelag unterstützt die angenehme Atmosphäre beim Beratungsgespräch und setzt einen Kontrast zu den blauen und grünen Akzenten des ­„Gothaer“ Konzerns. Die Firma „Thierfelder Bodenkonzepte“ aus Großpösna verlegte den Bodenbelag von Project Floors.

Kontrastprogramm im Boden

Die Räumlichkeiten von Jens Wagner sind modern eingerichtet und erzeugen durch die bodentiefen Fenster eine helle und freundliche Stimmung. Die blauen und grünen Akzente beim Mobiliar sowie bei der Wandgestaltung greifen die für die „Gothaer“ Versicherungsgesellschaft typischen Farben ­auf.Gleichzeitig sorgen die Farben für einen kühlen Cha­rakter.

Objektfakten

Objekt: „Gothaer“ Servicebüro Jens Wagner in Leipzig

Hersteller: Project Floors

Produkte: Nadelholzton „PW3020“

Verleger: Thierfelder Bodenkonzepte aus Großpösna

Verlegte Fläche: 270 m2



Treppenstufen als Highlight

Da eine angenehme und gemütliche Raumatmosphäre essentiell für die erfolgreiche Beratung von Kunden sein kann, setzte man bei der Wahl des Bodenbelags auf das Kontrastprogramm. Um ein behagliches Ambiente in den Räumlichkeiten zu erschaffen, entschieden sich die Verantwortlichen für einen hellen und warmen Kunststoff-Designbodenbelag von Project Floors. Der rustikale Nadelholzton „PW3020“ aus der „floors@work“-Kollektion hat eine Nutzschicht von 0,55 Millimetern und fügt sich in das moderne Gesamtbild des Versicherungsbüros ein. Ein besonderes Highlight sind die Treppenstufen, auf denen der Bodenbelag ebenfalls verlegt wurde. Neben der authentischen Holzoptik waren die einfache Reinigung und Pflege bei der Auswahl entscheidend. Das authentische Begehgeräusch sprach ebenfalls für die Kunststoff-Designbodenbeläge. Insgesamt wurden in der Generalagentur in Leipzig 270 Quadratmeter verlegt.